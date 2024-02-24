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«Крепкий парень по жизни, он держит удар». Ротенберг — о восстановлении Гальченюка

«Крепкий парень по жизни, он держит удар». Ротенберг — о восстановлении Гальченюка
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы над «Динамо» (5:1) в Минске рассказал о восстановлении нападающего армейского клуба Алекса Гальченюка.

«Перед матчем Алекс Гальченюк находился в списке травмированных, но сегодня вышел на лёд? Слава богу, он восстановился после этих ударов в голову. Гальченюк — крепкий парень по жизни, он держит удар. Это было заранее запланировано. Он восстановился к этой игре, как мы раньше и планировали с нашими докторами», — цитирует Ротенберга сайт СКА.

Гальченюк получил травму в столкновении с защитником «Лады» Владиславом Сёминым 13 февраля.

Напомним, команда из Санкт-Петербурга набрала 95 очков и занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. В заключительной встрече регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги СКА сыграет дома с «Куньлунем» 25 февраля.

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