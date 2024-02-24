Голкипер Аскаров не проигрывает с 17 декабря 2023 года, одержав 15 побед подряд

Российский вратарь системы «Нэшвилл Предаторз» Ярослав Аскаров не проигрывает с 17 декабря 2023 года. В рамках Американской хоккейной лиги голкипер выиграл 14 матчей подряд.

В конце декабря 2023 года Аскаров в матче с «Вашингтон Кэпиталз» (3:2) одержал первую победу в НХЛ. Российский вратарь отразил 27 из 29 бросков по воротам, взял два послематчевых буллита и был признан первой звездой встречи. Всего в НХЛ Аскаров провёл три матча, в которых одержал одну победу с 91,4% отражённых бросков.

В последний раз Аскаров за «Милуоки Адмиралс» в АХЛ проигрывал 17 декабря 2023 года в игре с «Манитоба Мус» (4:6).

Ранее журналист Скотт Уиллер в статье на портале The Athletic представил список лучших перспективных игроков «Нэшвилл Предаторз», который возглавил Ярослав Аскаров.