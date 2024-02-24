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Ассистентский дубль и гол Шумакова помогли «Ладе» уверенно обыграть на выезде «Барыс»

Ассистентский дубль и гол Шумакова помогли «Ладе» уверенно обыграть на выезде «Барыс»
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В Астане (Казахстан) на стадионе «Барыс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Барыс» принимал тольяттинскую «Ладу». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 февраля 2024, суббота. 14:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
1 : 4
Лада
Тольятти
0:1 Бородкин (Михайлов, Шумаков) – 20:52 (5x5)     0:2 Вафин (Романов) – 23:51 (5x5)     1:2 Оберг (Апальков) – 26:23 (4x5)     1:3 Шумаков (Березин, Куликов) – 54:17 (5x5)     1:4 Волгин (Шумаков) – 56:38 (5x5)    

Счёт в матче был открыт на старте второй двадцатиминутки защитником тольяттинцев Артёмом Бородкиным. Через несколько минут его 20-летний коллега по амплуа Карим Вафин укрепил преимущество «Лады», однако уже к седьмой минуте этого же периода хозяева размочили счёт, поразив ворота гостей в меньшинстве – отличился Понтус Оберг. Следующие голы зрители увидели лишь в конце третьего периода. Сначала Сергей Шумаков вернул разницу в две шайбы, а затем Алексей Волгин установил окончательный счёт матча – 4:1.

На счету 31-летнего нападающего «Лады» Сергея Шумакова ассистентский дубль и заброшенная шайба.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, «Лада», набрав 76 очков в 67 матчах, занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Барыс» (48) располагается на последней, 12-й строчке.

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