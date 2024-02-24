Ассистентский дубль и гол Шумакова помогли «Ладе» уверенно обыграть на выезде «Барыс»

В Астане (Казахстан) на стадионе «Барыс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Барыс» принимал тольяттинскую «Ладу». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.

Счёт в матче был открыт на старте второй двадцатиминутки защитником тольяттинцев Артёмом Бородкиным. Через несколько минут его 20-летний коллега по амплуа Карим Вафин укрепил преимущество «Лады», однако уже к седьмой минуте этого же периода хозяева размочили счёт, поразив ворота гостей в меньшинстве – отличился Понтус Оберг. Следующие голы зрители увидели лишь в конце третьего периода. Сначала Сергей Шумаков вернул разницу в две шайбы, а затем Алексей Волгин установил окончательный счёт матча – 4:1.

На счету 31-летнего нападающего «Лады» Сергея Шумакова ассистентский дубль и заброшенная шайба.

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Напомним, «Лада», набрав 76 очков в 67 матчах, занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Барыс» (48) располагается на последней, 12-й строчке.