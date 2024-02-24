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«Трактор» по буллитам победил «Авангард», дважды отыгравшись по ходу встречи

«Трактор» по буллитам победил «Авангард», дважды отыгравшись по ходу встречи
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В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Трактор» принимал омский «Авангард». Встреча завершилась победой хозяев по буллитам со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 февраля 2024, суббота. 14:30 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 2
Б
Авангард
Омск
0:1 Юрчо (Прохоркин, Жафяров) – 07:19 (5x5)     1:1 Карпухин (Телегин, Попов) – 10:36 (5x5)     1:2 Прохоркин (Киселевич, Ткачёв) – 28:14 (5x5)     2:2 Антипин (Жарков, Попов) – 30:34 (5x5)     3:2 Шабанов – 65:00    

В основное время команды победителя выявить не сумели, дважды поразив ворота друг друга. У «Трактора» отличились Илья Карпухин и Виктор Антипин, а в составе «Авангарда» — Томаш Юрчо и Николай Прохоркин.

Овертайм также завершился без заброшенных шайб, а в серии буллитов сильнее оказались игроки «Трактора».

В заключительных матчах регулярного чемпионата «Трактор» примет хабаровский «Амур» (26 февраля), а «Авангард» сыграет на выезде в Магнитогорске с «Металлургом» (26 февраля).

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