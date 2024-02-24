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«Металлург» обыграл «Витязь» в домашнем матче, сохранив лидерство на Востоке

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Металлург» принимал подмосковный «Витязь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1, ставшей для них третьей кряду.

Счёт в матче был открыт в конце первого периода нападающим гостей Владиславом Цицюрой. К середине встречи хозяева сумели восстановить паритет усилиями Артёма Минулина, а в третьем периоде защитник «Металлурга» Егор Яковлев вывел гостей вперёд, установив тем самым окончательный счёт в матче.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, «Металлург», набрав 93 очка в 67 матчах, возвращается в лидеры Восточной конференции КХЛ, опережая «Авангард» (92).

В заключительных матчах регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» примет омский «Авангард» (26 февраля), а «Витязь» сыграет на выезде с «Куньлунь Ред Стар» (26 февраля).