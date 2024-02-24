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«Металлург» обыграл «Витязь» в домашнем матче, сохранив лидерство на Востоке

«Металлург» обыграл «Витязь» в домашнем матче, сохранив лидерство на Востоке
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В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Металлург» принимал подмосковный «Витязь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1, ставшей для них третьей кряду.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 февраля 2024, суббота. 15:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 1
Витязь
Московская область
0:1 Цицюра (Воробьёв) – 17:23 (5x5)     1:1 Минулин (Михайлис, Юров) – 27:48 (5x5)     2:1 Яковлев (Михайлис) – 48:00 (5x4)    

Счёт в матче был открыт в конце первого периода нападающим гостей Владиславом Цицюрой. К середине встречи хозяева сумели восстановить паритет усилиями Артёма Минулина, а в третьем периоде защитник «Металлурга» Егор Яковлев вывел гостей вперёд, установив тем самым окончательный счёт в матче.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, «Металлург», набрав 93 очка в 67 матчах, возвращается в лидеры Восточной конференции КХЛ, опережая «Авангард» (92).

В заключительных матчах регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» примет омский «Авангард» (26 февраля), а «Витязь» сыграет на выезде с «Куньлунь Ред Стар» (26 февраля).

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