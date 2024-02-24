Гусев – об «Адмирале»: «Динамо» хотело выйти на матч как против лучшей команды лиги

31-летний российский нападающий московского «Динамо» Никита Гусев подвёл итоги домашней встречи регулярного чемпионата КХЛ с владивостокским «Адмиралом» (4:3 ОТ).

«Соперник уже в отпуске, а так упорно сопротивлялся? Мы до начала матча это знали, и все к этому готовились и хотели выйти на матч как против лучшей команды лиги. И они вышли наверняка с таким же настроем. Поэтому получилась тяжёлая игра.

В начале овертайма не ожидали, что они снимут вратаря, и всё привело к удалению? Ну и такие ситуации бывают. Самое главное, чтобы этого не случалось в плей‑офф», — передаёт слова Гусева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, Гусев, ассистировавший на гол Джордана Уила в овертайме встречи с «Адмиралом», набрал 86-е (23+63) очко в 67-й игре и покорил рекорд Сергея Мозякина по количеству результативных действий за один регулярный чемпионат, на его счету было 85 (48+37) очков в 60 встречах сезона-2016/2017.