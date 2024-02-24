Козырев – о поражении от «Спартака»: с такой командой столько удаляться, конечно, нельзя

Главный тренер череповецкой «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал поражение в выездной встрече регулярного чемпионата КХЛ от московского «Спартака» (3:5).

«Интересный матч сложился. Сначала у «Спартака» было преимущество, в середине второго мы отодвинули игру от своих ворот. В концовке нас подвела недисциплинированность. С такой командой столько удаляться, конечно, нельзя.

Как играть с соперником по плей-офф, чтобы не выдать все козыри? Мы старались играть на победу, видели, сколько болельщиков приехали из нашего города, не могли перед ними играть спустя рукава. Извлечём уроки из поражения и подправим то, что не получилось.

Почему удалялись лидеры? Необязательные удаления, в чужой зоне. Нужно быть внимательнее и фокусироваться на том, чтобы не получать такие штрафы», — приводит слова Козырева пресс-служба КХЛ на официальном сайте лиги.

Отметим, что в прошедшей игре хоккеисты «Северстали» удалялись семь раз, заработав 14 минут штрафа в то время, как у их оппонентов – лишь два малых штрафа.