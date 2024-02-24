Жамнов ответил на вопрос о том, в чём прибавила «Северсталь» с начала сезона

Главный тренер московского «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал победу в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ над череповецкой «Северсталью» (5:3).

«Мы уже не раз играли друг с другом. Они знают, что ожидать от нас, мы — что ждать от них. В такой ситуации надо правильно играть в определённых моментах, хотел посмотреть, как ребята выполняют тренерское задание сегодня. Но нельзя забывать о том, что регулярный чемпионат и плей-офф — это разные вещи, там всё может перевернуться.

Савиков застолбил за собой место в основе? У нас есть ротация, мы смотрим, кто лучше готов на данный момент. Рады, что Савиков забивает голы. Шутим, что стал добрасывать (улыбается).

В чём прибавила «Северсталь» с начала сезона? Да во всём! Ребята сыгрались, привыкли к требованиям тренеров и специфике того хоккея, который им предлагают», — приводит слова Жамнова пресс-служба КХЛ на официальном сайте лиги.

Напомним, «Спартак», набрав 88 очков в 67 матчах, занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Северсталь» (80) располагается на пятой строчке. Команды начнут свой поход в Кубке Гагарина с очного противостояния, старт которого пройдёт на домашнем льду «Спартака».