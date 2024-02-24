Болельщики «Динамо» скандировали фамилию Гусева после окончания встречи с «Адмиралом»

Болельщики московского «Динамо» поддержали нападающего своей команды Никиту Гусева бурными овациями и скандированием его фамилии после окончания домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ с «Адмиралом» (4:3), в котором ему удалось покорить рекорд лиги по количеству очков за одну регулярку.

ВИДЕО.

Гусев, ассистировавший на гол Джордана Уила в овертайме встречи с «Адмиралом», набрал своё 86-е (23+63) очко в 67-й игре и покорил рекорд Сергея Мозякина по количеству результативных действий за один регулярный чемпионат, на его счету было 85 (48+37) очков в 60 встречах сезона-2016/2017.

Всего за карьеру в КХЛ Гусев провёл 622 матча, в которых отметился 598 (215+383) результативными действиями при показателе полезности «+150». Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 апреля нынешнего года.