Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Болельщики «Динамо» скандировали фамилию Гусева после окончания встречи с «Адмиралом»

Болельщики «Динамо» скандировали фамилию Гусева после окончания встречи с «Адмиралом»
Аудио-версия:
Комментарии

Болельщики московского «Динамо» поддержали нападающего своей команды Никиту Гусева бурными овациями и скандированием его фамилии после окончания домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ с «Адмиралом» (4:3), в котором ему удалось покорить рекорд лиги по количеству очков за одну регулярку.

ВИДЕО.

Гусев, ассистировавший на гол Джордана Уила в овертайме встречи с «Адмиралом», набрал своё 86-е (23+63) очко в 67-й игре и покорил рекорд Сергея Мозякина по количеству результативных действий за один регулярный чемпионат, на его счету было 85 (48+37) очков в 60 встречах сезона-2016/2017.

Всего за карьеру в КХЛ Гусев провёл 622 матча, в которых отметился 598 (215+383) результативными действиями при показателе полезности «+150». Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 апреля нынешнего года.

Материалы по теме
Никита Гусев прокомментировал установление им нового рекорда КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android