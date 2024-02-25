Известный агент: Никиту Кучерова и тот след, который он оставляет в хоккее, будут помнить

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев считает, что 30-летний российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров своей игрой оставляет след, о котором будут помнить долгое время.

«У Никиты Кучерова мало личных наград в сравнении с Павлом Дацюком и Сергеем Фёдоровым? Да, но очень сложно сравнивать — и я не считаю справедливым сравнивать — игроков разных эпох. Это всё равно что говорить про «Оскар» у актёров. То есть там целая плеяда знаменитых, популярнейших актёров, не получивших «Оскар». Но это никак не влияет на зрительскую любовь, на их работу. Точно так же и здесь. Разные эпохи, разные поколения, разные возможности.

Но Никита Кучеров — обладатель Кубков Стэнли. Что уже немаловажно. Он лидер своей команды, тот игрок, на которого равняются и хотят быть похожими молодые хоккеисты. Посмотрите детский хоккей — практически в каждой команде вы сможете найти игрока с номером 86, под которым играет Кучеров.

Да, призы — это приятно, но то, что делает Никита, его аура намного важнее. Потому что его и тот след, который он оставляет в хоккее каждый день, совершенно точно будут помнить», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, в нынешнем сезоне Кучеров принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых записал на свой счёт 97 (36+61) результативных действий при показателе полезности «-1».