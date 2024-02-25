39 сейвов Шестёркина помогли «Рейнджерс» в гостях обыграть «Филадельфию»

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Сегодня, 25 февраля, «Филадельфия Флайерз» на своей площадке уступила «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии завершилась со счётом 1:2 (0:0, 0:1, 1:1).

В составе «Филадельфии» заброшенной шайбой отметился канадский форвард Тайсон Фёрстер с передач Скотта Лотона и Трэвиса Санхайма. За «Нью-Йорк Рейнджерс» забивали нападающие Алекси Лафреньер и Баркли Гудроу.

Российский нападающий гостей Артемий Панарин не отметился результативными действиями. Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин завершил встречу с 39 сейвами.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

После 58 матчей «Нью-Йорк Рейнджерс» лидирует в Восточной конференции с 81 очком. «Филадельфия» после поражения осталась на седьмой строчке на Востоке, набрав 67 очков в 57 играх.

Следующий матч «Филадельфия» проведёт в гостях с «Питтсбург Пингвингз», а «Рейнджерс» сыграет на выезде с «Коламбус Блю Джекетс».

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