«Флорида» в овертайме обыграла «Вашингтон», у Овечкина – «-1»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.
За «Флориду» отличились Ник Казинс, Картер Вераге и Густав Форслинг. Российский защитник Дмитрий Куликов отметился результативной передачей.
В составе «Вашингтона» забивали Сонни Милано и Том Уилсон. Российский нападающий Александр Овечкин завершил матч с коэффициентом полезности «-1». Защитник Александр Алексеев не отметился результативными действиями.
На данный момент «Вашингтон» занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 61 очко. «Флорида», в свою очередь, находится на третьем месте, набрав 80 очков.
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