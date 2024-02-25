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«Флорида» в овертайме обыграла «Вашингтон», у Овечкина – «-1»

«Флорида» в овертайме обыграла «Вашингтон», у Овечкина – «-1»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
25 февраля 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 2
ОТ
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Казинс (Куликов, Монтур) – 24:03     1:1 Милано (Сандин, Пасиоретти) – 38:31 (pp)     1:2 Уилсон (Строум, Карлсон) – 50:11 (pp)     2:2 Вераге (Монтур, Барков) – 56:30 (pp)     3:2 Форслинг (Беннетт) – 63:41    

За «Флориду» отличились Ник Казинс, Картер Вераге и Густав Форслинг. Российский защитник Дмитрий Куликов отметился результативной передачей.

В составе «Вашингтона» забивали Сонни Милано и Том Уилсон. Российский нападающий Александр Овечкин завершил матч с коэффициентом полезности «-1». Защитник Александр Алексеев не отметился результативными действиями.

На данный момент «Вашингтон» занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 61 очко. «Флорида», в свою очередь, находится на третьем месте, набрав 80 очков.

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