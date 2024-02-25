Бертуцци повторил достижение Грабовского 12-летней давности в истории «Торонто»

В эти минуты в Дннвере проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» принимает «Торонто Мэйпл Лифс».

На данный момент идёт третий период, счёт 3:3.

Дублем в составе гостей отметился нападающий Тайлер Бертуцци. Примечательно, что сегодня форварду исполнилось 29 лет. Бертуцци стал первым игроком в истории «Торонто» за последние 12 лет, которому удалось забросить две или более шайбы на свой день рождения. Последним, кому удалось аналогичное достижение, был Михаил Грабовский в 2012 году.

Всего в нынешнем сезоне на счету Бертуцци, с учётом этой игры, 25 (9+16) очков в 56 играх. Это первый сезон нападающего в составе «Мэйпл Лифс». Также в НХЛ он выступал за «Бостон Брюинз» и «Детройт Ред Уингз».