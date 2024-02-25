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Бертуцци повторил достижение Грабовского 12-летней давности в истории «Торонто»

Бертуцци повторил достижение Грабовского 12-летней давности в истории «Торонто»
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В эти минуты в Дннвере проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» принимает «Торонто Мэйпл Лифс».

Турнирная таблица НХЛ сезона-2023/2024

На данный момент идёт третий период, счёт 3:3.

Дублем в составе гостей отметился нападающий Тайлер Бертуцци. Примечательно, что сегодня форварду исполнилось 29 лет. Бертуцци стал первым игроком в истории «Торонто» за последние 12 лет, которому удалось забросить две или более шайбы на свой день рождения. Последним, кому удалось аналогичное достижение, был Михаил Грабовский в 2012 году.

НХЛ - регулярный чемпионат
25 февраля 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
3 : 4
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Лехконен (Маккиннон, Макар) – 02:16 (pp)     2:0 Кольяно (Маккиннон, Рантанен) – 11:07     2:1 Бертуцци (Марнер, Нюландер) – 13:42 (pp)     2:2 Бертуцци (Нюландер, Доми) – 34:45     2:3 Марнер (Нис, Броди) – 36:48     3:3 Рантанен (Маккиннон, Байрэм) – 44:41     3:4 Бертуцци (Нюландер, Мэттьюс) – 57:09 (pp)    

Всего в нынешнем сезоне на счету Бертуцци, с учётом этой игры, 25 (9+16) очков в 56 играх. Это первый сезон нападающего в составе «Мэйпл Лифс». Также в НХЛ он выступал за «Бостон Брюинз» и «Детройт Ред Уингз».

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