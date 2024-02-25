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25 сейвов Самсонова помогли «Торонто» обыграть «Колорадо». У Маккиннона три передачи

В Денвере завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» уступил «Торонто Мэйпл Лифс» (3:4).

Хет-триком в составе победителей отметился нападающий Тайлер Бертуцци. Ещё одну шайбу записал на свой счёт Митчелл Марнер.

В составе «Колорадо» отличились Арттури Лехконен, Эндрю Кольяно и Микко Рантанен.

Российский голкипер «кленовых листьев» Илья Самсонов отметился в этой встрече 25 сейвами. Его соотечественник из «Колорадо» Александр Георгиев оформил 26 спасений.

Звёздный форвард «Эвеланш» Натан Маккиннон записал на свой счёт три результативные передачи.

«Торонто» одержал седьмую победу подряд, набрал 74 очка и занимает промежуточное четвёртое место в таблице Восточной конференции.

«Колорадо» остался с 75 очками и делит с «Виннипег Джетс» третью строчку на Западе.