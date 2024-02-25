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Дубль Капризова и четыре паса Цуккарелло помогли «Миннесоте» обыграть «Сиэтл»

Дубль Капризова и четыре паса Цуккарелло помогли «Миннесоте» обыграть «Сиэтл»
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В Сиэтле на стадионе «Климат Пледж-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Сиэтлом» и «Миннесотой». Победу в матче одержали гости со счётом 5:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
25 февраля 2024, воскресенье. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
2 : 5
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Данн (Макканн, Бенирс) – 00:36     1:1 Юханссон (Цуккарелло, Миддлтон) – 04:59     1:2 Капризов (Цуккарелло, Хартман) – 13:32 (pp)     1:3 Болди (Капризов, Цуккарелло) – 21:09 (pp)     1:4 Капризов (Эрикссон Эк, Фэйбер) – 22:14     1:5 Мермис (Цуккарелло, Дьюар) – 26:58     2:5 Эберле (Ларссон) – 46:11    

Дублем и результативной передачей в составе «Миннесоты» отметился российский нападающий Кирилл Капризов. Форвард «Уайлд» Матс Цуккарелло отдал четыре результативные передачи. Помимо Капризова, голы в составе «Миннесоты» забили Маркус Юханссон, Мэтт Болди и Дакота Мермис. За «Сиэтл» отличились Винс Данн, забивший уже на 37-й секунде матча, и Джордан Эберле.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Миннесота» одержала седьмую победу в девяти последних матчах. Капризов набирает очки в восьми матчах подряд.

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