Дубль Капризова и четыре паса Цуккарелло помогли «Миннесоте» обыграть «Сиэтл»

В Сиэтле на стадионе «Климат Пледж-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Сиэтлом» и «Миннесотой». Победу в матче одержали гости со счётом 5:2.
Дублем и результативной передачей в составе «Миннесоты» отметился российский нападающий Кирилл Капризов. Форвард «Уайлд» Матс Цуккарелло отдал четыре результативные передачи. Помимо Капризова, голы в составе «Миннесоты» забили Маркус Юханссон, Мэтт Болди и Дакота Мермис. За «Сиэтл» отличились Винс Данн, забивший уже на 37-й секунде матча, и Джордан Эберле.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
«Миннесота» одержала седьмую победу в девяти последних матчах. Капризов набирает очки в восьми матчах подряд.
- 25 февраля 2024
-
08:58
-
08:45
-
08:41
-
08:26
-
08:14
-
08:10
-
07:57
-
07:35
-
07:16
-
06:58
-
06:37
-
06:15
-
06:02
-
05:52
-
05:42
-
05:41
-
05:27
-
04:59
-
04:48
-
03:46
-
02:30
-
02:20
-
02:12
-
01:53
-
01:47
-
01:19
-
00:37
-
00:00
- 24 февраля 2024
-
23:49
-
23:25
-
22:55
-
22:43
-
22:36
-
22:26
-
22:02