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Дубль Капризова и четыре паса Цуккарелло помогли «Миннесоте» обыграть «Сиэтл»

В Сиэтле на стадионе «Климат Пледж-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Сиэтлом» и «Миннесотой». Победу в матче одержали гости со счётом 5:2.

Дублем и результативной передачей в составе «Миннесоты» отметился российский нападающий Кирилл Капризов. Форвард «Уайлд» Матс Цуккарелло отдал четыре результативные передачи. Помимо Капризова, голы в составе «Миннесоты» забили Маркус Юханссон, Мэтт Болди и Дакота Мермис. За «Сиэтл» отличились Винс Данн, забивший уже на 37-й секунде матча, и Джордан Эберле.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Миннесота» одержала седьмую победу в девяти последних матчах. Капризов набирает очки в восьми матчах подряд.