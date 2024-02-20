Капризов — гений, но русский рекорд НХЛ устоял. Как Макаров сделал это 34 года назад?

Кроме Кирилла, так близко к легенде отечественного и мирового хоккея подбирался только другой гений из «Тампы».

Сегодняшний матч «Миннесоты» и «Ванкувера» стал очередным звёздным часом Кирилла Капризова в НХЛ. Российский форвард «дикарей» провёл гениальную встречу с «косатками» и стал третьим игроком в истории клуба, сумевшим набрать шесть очков за игру — кроме него, это делали только Мариан Габорик и Йоэль Эрикссон Эк, достигший такого показателя всего за минуту до Капризова.

Кирилл также попал в элитную компанию русских игроков, которые могут похвастаться подобным достижением. Таких вместе с 26-летним нападающим теперь тоже трое. Вспомним, кто сумел набрать шесть и более очков за один матч до Капризова.

Никита Кучеров — шесть очков с пятой попытки

Предыдущий случай до Кирилла произошёл совсем недавно — в конце ноября прошлого года лидер «Тампы» помог своей команде разобрать «Каролину» в матче-возвращении Андрея Василевского после травмы. Никита вместе с «молниями» запрягал довольно-таки долго — «Лайтнинг» нанесли всего один бросок в створ в первом периоде, пропустив при этом одну шайбу, но после перерыва вся мощь команды из Флориды обрушилась на оборону «ураганов».

В качестве дирижёра атак, конечно же, выступил Кучеров, который приложил руку к первым четырём голам «Тампы» — забросил сам и трижды ассистировал партнёрам. На этом ни Никита, ни его команда не остановились — позже «молнии» ещё четыре раза огорчили «Харрикейнз», а российский форвард добавил в свой актив гол и результативную передачу, доведя общее количество очков в этом матче до шести и приложив руку к 75% голов «Лайтнинг» в той игре. Тогда же Кучеров вырвался на первое место в списке бомбардиров этого сезона, и он до сих пор продолжает удерживать лидерство.

К слову, Никита мог провести матч с шестью очками ещё раньше — четыре раза он останавливался на отметке в пять результативных действий, в последний раз сделав это всего за три недели до той самой игры с «Каролиной».

Сергей Макаров — абсолютный рекорд в легендарной битве за Альберту

Но абсолютным рекордсменом по количеству очков за один матч среди российских игроков в НХЛ до сих пор остаётся легендарный Сергей Макаров. К слову, на момент достижения этого рекорда он был ещё советским форвардом — его сверхрезультативный перформанс пришёлся на матч «Калгари» с «Эдмонтоном», который состоялся 34 года назад — 25 февраля 1990 года, то есть ещё до развала Советского Союза.

Это был дебютный сезон Макарова в Национальной хоккейной лиге, по итогам которого он набрал 86 очков и был признан лучшим новичком регулярного чемпионата. А вишенкой на торте в том году стала как раз встреча с заклятыми врагами «Флэймз», ставшая бенефисом 31-летнего нападающего. Сперва Сергей открыл счёт, коньком отправив шайбу в сетку ворот третьего голкипера «нефтяников» Элдона Реддика, а после того, как счёт стал 3:1, включился на полную и сыграл главную роль в уничтожении «Ойлерз», добавив к голу ещё один точный бросок и пять результативных передач.

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Семь очков — в истории «Калгари» до сих пор не нашлось ни одного игрока, который смог хотя бы повторить это достижение. Ближе всех к этому подобрались два хоккеиста — Герман Титов и… сам Макаров, на счету которых есть по одному матчу с пятью результативными действиями. Даже матчами с четырьмя очками в составе «огоньков» могут похвастаться только наши хоккеисты — здесь в компанию к Титову и Макарову добавился Валерий Буре.

Среди соотечественников также пока не оказалось того, кто смог бы сравняться с экс-форвардом «Флэймз». Возможно, когда-нибудь те же Кучеров и Капризов повторят или даже превзойдут достижение Макарова, но пока ответ на вопрос, как набрать семь очков за один матч в НХЛ, из русских хоккеистов знает только он.