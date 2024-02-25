Защитник «Рейнджерс»: Шестёркин показывает выдающуюся игру в последних матчах
Поделиться
Защитник «Рейнджерс» Райан Линдгрен прокомментировал игру вратаря Игоря Шестёркина в матче с «Филадельфией» (2:1). Россиянин отразил 39 бросков и был признан третьей звездой матча.
«Он был невероятен. Оба наших вратаря играют великолепно, но Шести показывает выдающуюся игру в последних матчах. Он держит нас в игре, особенно в начале матчей. Сегодня соперник оказал на нас давление со старта матча, но Игорь сохранил ничейный счёт. Его вклад в победу был огромен», — цитирует защитника пресс-служба клуба.
Россиянин одержал шесть побед подряд с процентом отражённых бросков 95,1%. В предыдущих 10 матчах Шестёркин отражал лишь 86,3% бросков и пропускал в среднем 3,25 шайбы. «Рейнджерс» одержали 10 побед кряду.
НХЛ - регулярный чемпионат
24 февраля 2024, суббота. 23:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
1 : 2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Лафреньер (Трочек, Миллер) – 31:56 1:1 Фёрстер (Лотон, Санхайм) – 42:36 1:2 Ремпе (Гудроу, Шнайдер) – 46:31
Комментарии
- 25 февраля 2024
-
10:30
-
10:10
-
09:55
-
09:40
-
09:30
-
09:25
-
08:58
-
08:45
-
08:41
-
08:26
-
08:14
-
08:10
-
07:57
-
07:35
-
07:16
-
06:58
-
06:37
-
06:15
-
06:02
-
05:52
-
05:42
-
05:41
-
05:27
-
04:59
-
04:48
-
03:46
-
02:30
-
02:20
-
02:12
-
01:53
-
01:47
-
01:19
-
00:37
-
00:00
- 24 февраля 2024
-
23:49
Партнерский контент