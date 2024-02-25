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Защитник «Рейнджерс»: Шестёркин показывает выдающуюся игру в последних матчах

Защитник «Рейнджерс»: Шестёркин показывает выдающуюся игру в последних матчах
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Защитник «Рейнджерс» Райан Линдгрен прокомментировал игру вратаря Игоря Шестёркина в матче с «Филадельфией» (2:1). Россиянин отразил 39 бросков и был признан третьей звездой матча.

«Он был невероятен. Оба наших вратаря играют великолепно, но Шести показывает выдающуюся игру в последних матчах. Он держит нас в игре, особенно в начале матчей. Сегодня соперник оказал на нас давление со старта матча, но Игорь сохранил ничейный счёт. Его вклад в победу был огромен», — цитирует защитника пресс-служба клуба.

Россиянин одержал шесть побед подряд с процентом отражённых бросков 95,1%. В предыдущих 10 матчах Шестёркин отражал лишь 86,3% бросков и пропускал в среднем 3,25 шайбы. «Рейнджерс» одержали 10 побед кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 февраля 2024, суббота. 23:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
1 : 2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Лафреньер (Трочек, Миллер) – 31:56     1:1 Фёрстер (Лотон, Санхайм) – 42:36     1:2 Ремпе (Гудроу, Шнайдер) – 46:31    
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