Защитник «Рейнджерс»: Шестёркин показывает выдающуюся игру в последних матчах

Защитник «Рейнджерс» Райан Линдгрен прокомментировал игру вратаря Игоря Шестёркина в матче с «Филадельфией» (2:1). Россиянин отразил 39 бросков и был признан третьей звездой матча.

«Он был невероятен. Оба наших вратаря играют великолепно, но Шести показывает выдающуюся игру в последних матчах. Он держит нас в игре, особенно в начале матчей. Сегодня соперник оказал на нас давление со старта матча, но Игорь сохранил ничейный счёт. Его вклад в победу был огромен», — цитирует защитника пресс-служба клуба.

Россиянин одержал шесть побед подряд с процентом отражённых бросков 95,1%. В предыдущих 10 матчах Шестёркин отражал лишь 86,3% бросков и пропускал в среднем 3,25 шайбы. «Рейнджерс» одержали 10 побед кряду.