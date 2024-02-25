«Мы уже забивали подобный гол». Капризов оценил свою необычную шайбу в ворота «Сиэтла»

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов прокомментировал свой первый гол в матче с «Сиэтлом» (5:2). Россиянин реализовал большинство в формате «пять на три», получив шайбу от Матса Цуккарелло за воротами и резко отправив её в ближний угол ворот «Кракен».

«Мы забивали подобный гол ранее. Я увидел, что вратарь находится на другой стороне ворот и просто попытался затолкать шайбу в ближний угол», — цитирует Капризова пресс-служба НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Капризов набирает очки в восьми матчах подряд. Россиянину удалось выдать восьмиматчевую очковую серию в пятый раз за карьеру в НХЛ, что является лучшим показателем среди всех игроков «Миннесоты».