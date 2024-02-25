Рантанен — первый игрок в истории «Колорадо», забивший 30 голов четыре сезона подряд
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Нападающий «Колорадо» Микко Рантанен отметился заброшенной шайбой в матче с «Торонто» (3:4). Этот гол стал для финского форварда 30-м в текущем сезоне НХЛ.
Таким образом, Рантанен стал первым игроком в истории франшизы «Колорадо», забившим 30 голов в четырёх сезонах подряд.
Всего для финна таких сезонов в НХЛ стало пять. Он стал шестым игроком в истории клуба, кому покорялось данное достижение. Больше всех сезонов с 30+ голами имеет на своём счету Джок Сакик (девять сезонов). По восемь сезонов с 30+ голами провели Петер Штястны и Мишель Гуле. Шесть подобных сезонов на счету Натана Маккиннона и пять — на счету Милана Хейдука.
В текущем сезоне Рантанен провёл 59 матчей, в которых забросил 30 шайб и отдал 44 результативные передачи.
НХЛ - регулярный чемпионат
25 февраля 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
3 : 4
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Лехконен (Маккиннон, Макар) – 02:16 (pp) 2:0 Кольяно (Маккиннон, Рантанен) – 11:07 2:1 Бертуцци (Марнер, Нюландер) – 13:42 (pp) 2:2 Бертуцци (Нюландер, Доми) – 34:45 2:3 Марнер (Нис, Броди) – 36:48 3:3 Рантанен (Маккиннон, Байрэм) – 44:41 3:4 Бертуцци (Нюландер, Мэттьюс) – 57:09 (pp)
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