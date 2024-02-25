Рантанен — первый игрок в истории «Колорадо», забивший 30 голов четыре сезона подряд

Нападающий «Колорадо» Микко Рантанен отметился заброшенной шайбой в матче с «Торонто» (3:4). Этот гол стал для финского форварда 30-м в текущем сезоне НХЛ.

Таким образом, Рантанен стал первым игроком в истории франшизы «Колорадо», забившим 30 голов в четырёх сезонах подряд.

Всего для финна таких сезонов в НХЛ стало пять. Он стал шестым игроком в истории клуба, кому покорялось данное достижение. Больше всех сезонов с 30+ голами имеет на своём счету Джок Сакик (девять сезонов). По восемь сезонов с 30+ голами провели Петер Штястны и Мишель Гуле. Шесть подобных сезонов на счету Натана Маккиннона и пять — на счету Милана Хейдука.

В текущем сезоне Рантанен провёл 59 матчей, в которых забросил 30 шайб и отдал 44 результативные передачи.