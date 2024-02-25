Щитов рассказал, пытается ли «Авангард» избежать встречи с «Амуром» в первом раунде

Известный в прошлом защитник Никита Щитов отметил, что «Авангард» вряд ли пытается избежать встречи с «Амуром» в первом раунде плей-офф. Омичи потерпели два поражения подряд и четыре поражения в последних шести матчах. «Авангард» на данный момент занимает второе место в таблице Восточной конференции и выходит на «Ладу» в первом раунде Кубка Гагарина.

«У «Лады» до этого была серия из поражений, ей нужно было выигрывать. Кроме того, у «Авангарда» сейчас не так стабильно играют вратари. Поэтому я не думаю, что последние поражения омичей связаны с тем, что они не хотят попадать на «Амур» в плей-офф. Наоборот, мне кажется, им всё равно, с кем играть.

«Авангард» может сыграть с «Амуром». Спорт — это стечение обстоятельств. Думаю, это не было преднамеренным решением», — приводит слова Щитова «РБ Спорт».

В последнем матче регулярки «Авангард» сразится с «Металлургом» за первое место в таблице Востока. Этот матч определит соперника «Амура» по первому раунду плей-офф.