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Василевский стал третьим действующим голкипером НХЛ с 8+ подряд сезонами с 20 победами

Василевский стал третьим действующим голкипером НХЛ с 8+ подряд сезонами с 20 победами
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В Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.

Вратарь «Тампа-Бэй» Андрей Василевский одержал 20-ю победу в текущем сезоне. Россиянин добрался до этой отметки в восьмой раз подряд. Василевский стал третьим действующим голкипером НХЛ, кому покорялось данное достижение.

Столько же сезонов подряд с 20 или более победами среди действующих голкиперов в своем активе имеют лишь Марк-Андре Флёри и Коннор Хеллебайк. Рекорд принадлежит Хенрику Лундквисту, который одерживал минимум 20 побед 13 сезонов кряду.

В текущем сезоне на счету Василевского 20 побед в 34 матчах с процентом отражённых бросков 89,64%.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 февраля 2024, суббота. 22:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Пол (Хагель, Рэддиш) – 04:12     0:2 Кучеров (Хедман, Пербикс) – 05:34     0:3 Пойнт (Кучеров, Хедман) – 25:00 (pp)     1:3 Ли (Барзал, Добсон) – 53:44     2:3 Нельсон (Добсон) – 57:25 (pp)     2:4 Гленденинг (Хедман, Кучеров) – 59:30    
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