Василевский стал третьим действующим голкипером НХЛ с 8+ подряд сезонами с 20 победами

В Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.
Вратарь «Тампа-Бэй» Андрей Василевский одержал 20-ю победу в текущем сезоне. Россиянин добрался до этой отметки в восьмой раз подряд. Василевский стал третьим действующим голкипером НХЛ, кому покорялось данное достижение.
Столько же сезонов подряд с 20 или более победами среди действующих голкиперов в своем активе имеют лишь Марк-Андре Флёри и Коннор Хеллебайк. Рекорд принадлежит Хенрику Лундквисту, который одерживал минимум 20 побед 13 сезонов кряду.
В текущем сезоне на счету Василевского 20 побед в 34 матчах с процентом отражённых бросков 89,64%.
- 25 февраля 2024
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