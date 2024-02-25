Стали известны ориентировочные сроки восстановления российского защитника «Чикаго» Зайцева

32-летний российский защитник «Чикаго Блэкхоукс» Никита Зайцев из-за повреждения, полученного в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс» (2:1), состоявшегося 17 января, пропустит ещё несколько недель. Об этом информирует журналист Chicago Sun-Times Бэн Поуп в социальной сети Х.

Как отмечает источник, ссылаясь на слова главного тренера «Чикаго» Люка Ричардсона, в том матче Зайцев получил не только травму колена, но и перелом кости. Он приступил к тренировкам в тренажёрном зале и ориентировочно вернётся в строй в середине марта.

Напомним, в нынешнем сезоне Зайцев принял участие в 26 матчах, отметившись двумя заброшенными шайбами и пятью результативными передачами при показателе полезности «+2». Всего за карьеру в НХЛ на его счету 470 встреч и 118 (22+96) очков.