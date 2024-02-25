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Педан вступился за Глотова, подравшись с канадским форвардом «Куньлуня» Остином Воном

Педан вступился за Глотова, подравшись с канадским форвардом «Куньлуня» Остином Воном
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В эти минуты в Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» проходит встреча регулярного чемпионата КХЛ, в которой «Куньлунь Ред Стар» принимает СКА. Завершился первый период, счёт не открыт – 0:0.

Во второй половине первой двадцатиминутки 23-летний канадский нападающий «Куньлунь Ред Стар» Остин Вон встретил силовым приёмом российского форварда СКА Василия Глотова в середине площадки, уложив его на лёд. За Глотова вступился защитник армейцев Андрей Педан. В свою очередь Вон также не стал уходить от драки, скинув краги. После непродолжительного боя, в ходе которого Педан успел нанести несколько ударов, оба хоккеиста всё же оказались на льду. В итоге оба были наказаны большим пятиминутным штрафом за драку.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 февраля 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
2-й период
1 : 0
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Кэмпбелл – 20:14 (5x5)    
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