Педан вступился за Глотова, подравшись с канадским форвардом «Куньлуня» Остином Воном

В эти минуты в Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» проходит встреча регулярного чемпионата КХЛ, в которой «Куньлунь Ред Стар» принимает СКА. Завершился первый период, счёт не открыт – 0:0.

Во второй половине первой двадцатиминутки 23-летний канадский нападающий «Куньлунь Ред Стар» Остин Вон встретил силовым приёмом российского форварда СКА Василия Глотова в середине площадки, уложив его на лёд. За Глотова вступился защитник армейцев Андрей Педан. В свою очередь Вон также не стал уходить от драки, скинув краги. После непродолжительного боя, в ходе которого Педан успел нанести несколько ударов, оба хоккеиста всё же оказались на льду. В итоге оба были наказаны большим пятиминутным штрафом за драку.

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