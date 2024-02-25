Аликин: место «Автомобилиста» в регулярке вполне устраивает — я 9 лет не играл в плей-офф

29-летний российский вратарь екатеринбургского «Автомобилиста» Евгений Аликин поделился впечатлениями от победы в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ над ярославским «Локомотивом» (2:0), а также высказался о выходе команды в плей-офф.

«Эмоций нет, потому что нет сил. Каждый «сухой» матч даётся тяжело. Благодарю всех ребят, что ловили шайбу на себя, забивали и делали всё для победы. Место в регулярном чемпионате вполне устраивает — я девять лет не играл в плей-офф (смеётся)», — приводит слова Аликина пресс-служба КХЛ на официальном сайте лиги.

Напомним, в нынешнем сезоне Аликин принял участие в 40 матчах в составе «Автомобилиста», в которых отразил 92,2% бросков при коэффициенте надёжности 2,08. Также на его счету три «сухих» матча. В КХЛ в плей-офф на его счету ни одной игры. В сезоне-2015/2016 он выступал в матчах на вылет за воронежский «Буран» в ВХЛ.