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«Нефтехимик» уверенно обыграл «Сочи» благодаря дублю 20-летнего Точилкина

«Нефтехимик» уверенно обыграл «Сочи» благодаря дублю 20-летнего Точилкина
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В Сочи на стадионе «Шайба» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Сочи» принимал «Нефтехимик». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 5:2, которым удалось прервать пятиматчевую серию поражений.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 февраля 2024, воскресенье. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
2 : 5
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Сериков (Селезнёв) – 14:15 (5x5)     0:2 Точилкин – 23:39 (5x5)     1:2 Чебыкин (Криштоф, Грэм) – 25:42 (5x4)     1:3 Соколов (Митякин) – 29:07 (5x5)     2:3 Грэм (Рассказов) – 30:01 (5x5)     2:4 Дергачёв (Белозёров, Хлыстов) – 34:11 (5x5)     2:5 Точилкин (Митякин) – 55:03 (4x4)    

В составе «Нефтехимика» дублем отметился 20-летний российский нападающий Герман Точилкин, ещё по шайбе на счету Артёма Серикова, Дмитрия Соколова и Александра Дергачёва. У «Сочи» забрасывали Николай Чебыкин и Джесси Грэм.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Таким образом, «Нефтехимик», набрав 69 очков в 68 матчах, занял девятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Отставание от зоны плей-офф составило одно очко, при этом у «Амура» (70) ещё игра в запасе. «Сочи» (53) – завершил сезон на десятой строчке Запада.

Календарь КХЛ сезона-2023/2024.
Турнирная таблица КХЛ сезона-2023/2024.
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