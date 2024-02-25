«Нефтехимик» уверенно обыграл «Сочи» благодаря дублю 20-летнего Точилкина

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В Сочи на стадионе «Шайба» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Сочи» принимал «Нефтехимик». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 5:2, которым удалось прервать пятиматчевую серию поражений.

В составе «Нефтехимика» дублем отметился 20-летний российский нападающий Герман Точилкин, ещё по шайбе на счету Артёма Серикова, Дмитрия Соколова и Александра Дергачёва. У «Сочи» забрасывали Николай Чебыкин и Джесси Грэм.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Таким образом, «Нефтехимик», набрав 69 очков в 68 матчах, занял девятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Отставание от зоны плей-офф составило одно очко, при этом у «Амура» (70) ещё игра в запасе. «Сочи» (53) – завершил сезон на десятой строчке Запада.