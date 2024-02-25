Впервые с 2014 года Кубок Континента не достался СКА или ЦСКА

Московское «Динамо», досрочно завоевав Кубок Континента – 2024, прервало гегемонию двух армейских клубов в этой части соревнований.

С 2014 года, когда именно «Динамо» и выиграло Кубок Континента, этот трофей доставался либо ЦСКА, либо СКА. В период с сезона-2014/2015 по сезон-2016/2017 его трижды забирали армейцы из Москвы. В сезоне-2017/2018 его обладателем стал СКА, а затем вновь три раза кряду – ЦСКА. В сезоне-2021/2022 победитель Кубка Континента определён не был, последним его обладателем был СКА (сезон-2022/2023).

Отметим, что помимо трёх вышеупомянутых клубов, его обладателями становились уфимский «Салават Юлаев» (сезон-2009/2010), омский «Авангард» (сезон-2010/2011) и челябинский «Трактор» (сезон-2011/2012).