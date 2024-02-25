Кучеров обновил собственный рекорд «Тампы», набрав 100 очков за 59 матчей

30-летний российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров обновил собственный рекорд в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз».

Для достижения отметки в 100 набранных очков ему потребовалось лишь 59 игр в нынешнем сезоне, что является лучшим результатом в истории клуба. Прошлый рекорд – 62 игры в сезоне-2018/2019 был установлен им же.

Всего за 59 игр текущего сезона на счету Кучерова 102 (38+64) результативных действия при показателе полезности «+4». За карьеру в НХЛ он провёл 703 встречи, записав в свой актив 831 (314+517) очко.

Восьмилетний контракт Никиты Кучерова с «Тампой» на общую сумму в $ 76 млн ($ 9,5 млн за сезон) рассчитан до окончания сезона-2026/2027 года.