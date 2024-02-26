«Коламбус» организовал полностью «российский гол» в матче с «Рейнджерс»
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В эти минуты в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс».
НХЛ - регулярный чемпионат
26 февраля 2024, понедельник. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
3-й период
4 : 2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Воронков (Марченко, Сиверсон) – 04:34 1:1 Панарин (Фокс) – 14:22 2:1 Марченко (Воронков, Чинахов) – 20:18 2:2 Эдстрём – 31:11 3:2 Рослович (Годро, Дженнер) – 31:57 4:2 Проворов (Рослович, Годро) – 38:35
На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 2:1 в пользу хозяев. Отметим второй гол «Коламбус» забил усилиями трёх российских игроков. Нападающий Кирилл Марченко стал автором заброшенной шайбы, а ассистировали ему Дмитрий Воронков и Егор Чинахов.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
На данный момент «Коламбус» занимает 16-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 46 очков. «Рейнджерс», в свою очередь, лидирует на Востоке, набрав 81 очко.
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