«Коламбус» организовал полностью «российский гол» в матче с «Рейнджерс»

В эти минуты в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 2:1 в пользу хозяев. Отметим второй гол «Коламбус» забил усилиями трёх российских игроков. Нападающий Кирилл Марченко стал автором заброшенной шайбы, а ассистировали ему Дмитрий Воронков и Егор Чинахов.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На данный момент «Коламбус» занимает 16-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 46 очков. «Рейнджерс», в свою очередь, лидирует на Востоке, набрав 81 очко.