Артемий Панарин догнал Алексея Жамнова по голам в НХЛ

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин догнал бывшего форварда «Чикаго Блэкхокс» Алексея Жамнова по голам в рамках НХЛ.

Напомним, Панарин отличился в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Коламбус Блю Джекетс» (2:4). Теперь у Артемия и Жамного по 249 заброшенных шайб. Кроме того, дл Артемия россиянина гол «Коламбус Блю Джекетс» стал 33-м в нынешнем сезоне. Таким образом, он установил личный рекорд по голам за сезон в регулярном чемпионате НХЛ, покорив достижение сезона 2019/2020 (32).

В нынешнем сезоне Панарин принял участие в 59 матчах регулярного чемпионата, в которых записал в свой актив 33 гола 46 результативных передач. Всего за карьеру в НХЛ россиянин забил 249 голов и сделал 492 результативные передачи в 649 играх.