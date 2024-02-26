Игрок «Сочи» — о стиле Назарова: он достаёт из тебя всё, не даёт быть безразличным

Нападающий «Сочи» Артур Тянулин рассказал о работе с тренером Андреем Назаровым, который возглавлял сочинский клуб в прошлом сезоне КХЛ.

«У Андрея Викторовича каждый день запоминающийся. Рад, что поработал с таким человеком: он достаёт из тебя всё, всё вытаскивает, не даёт быть безразличным. Если чужая команда хочет тебя обыграть, то должна постараться, он заставит свою команду бороться до последнего», — сказал Тянулин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Назаров возглавлял «Сочи» с осени 2021 года. Специалист был отправлен в отставку с поста главного тренера «Сочи» в связи с неудовлетворительными результатами команды в конце октября 2022 года.