«Вождение страшное». Нападающий «Сочи» Тянулин — о жизни в Китае

Нападающий «Сочи» Артур Тянулин рассказал об особенностях дорожного движения в Китае.

«В Китае тяжело с языками — в той же Южной Корее больше на английском говорят, это проще. Хоккей сближает, находишь способы — через переводчика, жестами. Вождение страшное. Ты выходишь на «зебру», и водитель может тебя сбить, даже не заметив. Движение странное, для русских было бы тяжело водить машину.

Экзотическое питание? Мы жили в отеле, там была любая еда на вкус — хоть европейская, хоть азиатская, никаких проблем. Однажды с китайцами, с которыми общались поближе, сходили на рынок — там питаются люди, у которых нет больших средств. Они едят кузнечиков, скорпионов — мы попробовали один раз. Кузнечики в кляре, на вкус они как семечки или чипсы», — сказал Тянулин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.