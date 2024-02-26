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«Вождение страшное». Нападающий «Сочи» Тянулин — о жизни в Китае

«Вождение страшное». Нападающий «Сочи» Тянулин — о жизни в Китае
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Нападающий «Сочи» Артур Тянулин рассказал об особенностях дорожного движения в Китае.

«В Китае тяжело с языками — в той же Южной Корее больше на английском говорят, это проще. Хоккей сближает, находишь способы — через переводчика, жестами. Вождение страшное. Ты выходишь на «зебру», и водитель может тебя сбить, даже не заметив. Движение странное, для русских было бы тяжело водить машину.

Экзотическое питание? Мы жили в отеле, там была любая еда на вкус — хоть европейская, хоть азиатская, никаких проблем. Однажды с китайцами, с которыми общались поближе, сходили на рынок — там питаются люди, у которых нет больших средств. Они едят кузнечиков, скорпионов — мы попробовали один раз. Кузнечики в кляре, на вкус они как семечки или чипсы», — сказал Тянулин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полное интервью с Артуром Тянулиным читайте на «Чемпионате»:
«Кузнечики на вкус — как чипсы». Он играл в Китае и Германии, а теперь побил рекорд в КХЛ
Эксклюзив
«Кузнечики на вкус — как чипсы». Он играл в Китае и Германии, а теперь побил рекорд в КХЛ
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