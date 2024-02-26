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Назаров: Овечкин и Кучеров доказывают, что слоган made in Russia самый элитный в мире

Назаров: Овечкин и Кучеров доказывают, что слоган made in Russia самый элитный в мире
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Известный тренер Андрей Назаров назвал нападающих Никиту Кучерова и Александра Овечкина главными российскими звёздами в НХЛ.

«Никита Кучеров первым добрался до отметки в 100 очков в нынешнем регулярном чемпионате – отличный показатель для лидера «Тампы». Никита – топовый форвард, в чём все мы в очередной раз убедились. Он и Александр Овечкин – две главные российские звезды в НХЛ, люди, продолжающие доказывать, что слоган made in Russia самый элитный в мире.

Это же доказывают и проходящие в Казани Игры будущего, к которым приковано внимание миллионов людей при невероятном интересе и огромном количестве просмотров. Доходит даже до того, что наши недруги начинают строить козни собственным гражданам и спортсменам. Значит, соревнования действительно удались и прогремели на весь мир», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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