Назаров: Овечкин и Кучеров доказывают, что слоган made in Russia самый элитный в мире

Известный тренер Андрей Назаров назвал нападающих Никиту Кучерова и Александра Овечкина главными российскими звёздами в НХЛ.

«Никита Кучеров первым добрался до отметки в 100 очков в нынешнем регулярном чемпионате – отличный показатель для лидера «Тампы». Никита – топовый форвард, в чём все мы в очередной раз убедились. Он и Александр Овечкин – две главные российские звезды в НХЛ, люди, продолжающие доказывать, что слоган made in Russia самый элитный в мире.

Это же доказывают и проходящие в Казани Игры будущего, к которым приковано внимание миллионов людей при невероятном интересе и огромном количестве просмотров. Доходит даже до того, что наши недруги начинают строить козни собственным гражданам и спортсменам. Значит, соревнования действительно удались и прогремели на весь мир», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.