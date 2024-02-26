«Ак Барс» подписал однодневный контракт с 17-летним вратарём, получившим травму мозга

17-летний вратарь Савва Скотников подписал однодневный контракт с «Ак Барсом», сообщает пресс-служба казанского клуба. В июне голкипер «Ак Барса»-2006 потерял сознание на тренировке, оперативно прибывшие врачи диагностировали разрыв аневризмы головного мозга. Скотников перенёс несколько операций и продолжает восстановление от тяжёлой травмы.

Фото: пресс-служба «Ак Барса»

«Савва и его семья – большие герои. Своей работой, желанием вернуться на прежний уровень они заслужили этот контракт и попадание в первую команду. Мы всегда готовы поддержать своих воспитанников, для нас важно, чтобы они чувствовали себя частью семьи «Ак Барса».

Надеемся, этот день станет большим событием для Саввы и поможет ему получить нужный заряд позитивных эмоций для дальнейшего восстановления. Парень уже выразил желание переподписать контракт, и мы все тоже на это надеемся», — цитирует генерального менеджера «Ак Барса» Марата Валиуллина пресс-служба клуба.

Заключительный матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 «Ак Барс» проведёт сегодня, 26 февраля. Соперником казанцев станет владивостокский «Адмирал». Матч пройдёт в Казани и начнётся в 19:00 мск.