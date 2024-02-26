Расклады на плей-офф КХЛ перед заключительным днём регулярного чемпионата

Сегодня, 26 февраля, в КХЛ состоятся заключительные матчи регулярного чемпионата. Осталось определить четыре пары первого раунда плей-офф.

Если «Авангард» обыгрывает «Металлург» в основное время, то занимает первое место на Востоке и получает в соперники «Амур», а «Магнитка» — «Ладу». Любой другой исход встречи в Магнитогорске будет означать, что команда Андрея Разина удерживает лидерство в конференции, и формирует пары «Магнитка» — «Амур», «Авангард» — «Лада»

Если ЦСКА не проигрывает в основное время московскому «Динамо» ИЛИ «Торпедо» любым способом проигрывает дома «Ладе», то формируются пары СКА — «Торпедо» и «Локомотив» — ЦСКА. Если ЦСКА проигрывает бело-голубым в основное время И «Торпедо» обыгрывает «Ладу» любым способом, то формируются пары СКА — ЦСКА, «Локомотив» — «Торпедо».

На данный момент уже известны четыре пары первого раунда плей-офф КХЛ: московское «Динамо» — минское «Динамо», «Спартак» — «Северсталь», «Салават Юлаев» — «Трактор» и «Ак Барс» — «Автомобилист».