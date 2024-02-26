Кокорев: Мичков стал сильнее по игре в обороне. Это важно, тем более если он думает об НХЛ

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Кокорев заявил, что нападающий Матвей Мичков прибавил в игре в обороне.

«Мы очень рады, что столько молодых игроков с нами начинают свою карьеру. Надеюсь, у них всё будет идти только в гору. Ребята приходят к нам и добавляют. Они знают требования, мы их обучаем. Они прогрессируют, это самое важное.

Мичков однозначно стал сильнее за этот год. Два очка не хватило, чтобы побить рекорд Капризова. Ближе к концу Матвей начал стараться выполнять задание, нас это устроило. Хороший игрок. Основное – это оборона, сейчас он стал значительно сильнее в этом моменте. Это очень важно, тем более если он думает поехать в НХЛ.

Марат Хуснутдинов к нам пришёл уже в сезоне. Глобально его игра полностью нас устроила. Да, где-то ждали больше очков, но он делал колоссальную работу в обороне. В то же время у него были сильные партнёры, с Артуром и Матвеем они и в атаке играли здорово. Нас устраивает игра Марата, если он останется, это будет здорово», — передаёт слова Кокорева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.