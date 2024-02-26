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Бадюков: с уходом Рендулича «Сочи» лишился козыря. Заменить его напрямую невозможно

Бадюков: с уходом Рендулича «Сочи» лишился козыря. Заменить его напрямую невозможно
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Заместитель генерального директора по хоккейным операциям ХК «Сочи» Алексей Бадюков заявил, что сочинцам так и не удалось найти замену нападающему Борне Рендуличу, перешедшему в СКА по ходу сезона.

«Бракко по 40 с лишним очков в Германии набирал, парень с хорошим катанием, у него хороший кистевой. Но, к сожалению, заменить Рендулича напрямую многим невозможно. У Борны хороший щелчок, и Криштоф это использовал от и до. Львиную долю шайб в большинстве у нас забрасывал Борна, это хороший наконечник. Такого плана игрок нам нужен в первое звено. Когда Борна ушёл, первое звено немного потерялось.

Мы лишились основного козыря, который позволял нам набирать очки в начале сезона. Команда это чувствовала, мы это чувствовали. Хуснутдинов появился, центр очень хорошего уровня, но в первом звене нам нужен игрок такого плана, как Борна», — передаёт слова Бадюкова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Текущий сезон КХЛ Рендулич начинал в составе «Сочи», за который провёл 16 матчей и набрал 15 (9+6) очков. После перехода в СКА нападающий набрал 27 (11+16) очков в 51 матче.

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