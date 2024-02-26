Бадюков: «Сочи» не первый в очереди на хороших легионеров

Заместитель генерального директора по хоккейным операциям ХК «Сочи» Алексей Бадюков заявил, что сочинскому клубу сложно привлечь и удержать в своём составе качественных легионеров.

«Инфраструктура не самую главную роль играет. Сочи – прекрасный город, но, чтобы приглашать хоккеистов высокого уровня, нужно создать им не только финансовые условия, но и по задачам клуба. Не сказал бы, что у нас бюджет больше, чем у «Торпедо» и «Северстали». Со следующего года у всех будет одинаковый бюджет по зарплатам.

Другой вопрос, как работает школа, система от МХЛ до КХЛ. Мы встали на этот путь несколько лет назад и сейчас стараемся молодых ребят прокручивать. Кто-то использует свой шанс, кто-то нет. Основной результат дают основные игроки – первые два звена, большинство, то есть опытные ребята. У нас они тоже есть. Многое зависит от тренерского штаба, как он будет их использовать. Мы делаем то, что в наших силах, в том числе финансовых. Стараемся развивать тех, кто есть, и приглашать тех, кто есть на рынке.

Фактически все легионеры на рынке проходят и через нас. Некоторые запросы мы можем удовлетворить, некоторые нет. Мы бы с удовольствием и в дедлайн усилились, но не всегда это возможно сделать», — передаёт слова Бадюкова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.