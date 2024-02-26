Бадюков: «Сочи» — третий после «Амура» и «Адмирала» по перелётам, отсюда и болезни

Заместитель генерального директора по хоккейным операциям ХК «Сочи» Алексей Бадюков заявил, что хоккеисты команды часто болеют из-за большого количества перелётов в сезоне.

«Мы третьи после «Амура» и «Адмирала» по дальности перелётов. Отсюда и болезни, иммунитет после перелётов падает. После каждой поездки по два-три человека с температурой, поэтому ротация всегда серьёзная. По поводу легионеров важна финансовая составляющая и задача клуба. Естественно, на хороших легионеров, у которых есть предложения от именитых клубов, мы не первые в очереди. Это к вопросу о количестве легионеров.

Нам было бы выгоднее три легионера, потому что будет разрыв в плане запросов от агентов и игроков. Легионеров хорошего уровня в Россию едет не так много сейчас, а те, кто согласен, поедут только на очень серьёзные контракты. Даже у тех легионеров, которые сейчас играют в КХЛ, неподъёмные для нас требования», — передаёт слова Бадюкова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.