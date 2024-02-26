Итоговая турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ

Сегодня, 26 февраля, состоялся заключительный игровой день в рамках регулярного чемпионата КХЛ сезона-2023/2024.

Кубок Континента в этом году достался хоккеистам московского «Динамо», набравшим 98 очков. Следом за ними в сводной таблице расположился санкт-петербургский СКА (95), а замкнул тройку лучших – ярославский «Локомотив» (93). Соответственно, аналогично расположились команды и в таблице Западной конференции.

На Востоке за первую строчку до последнего боролись две команды – магнитогорский «Металлург» (95) и омский «Авангард» (92). В итоге сильнейшим клубом Востока по итогам регулярки стали подопечные Андрея Разина, которым предстоит начать борьбу в Кубке Гагарина – 2024 с поездки на Дальний Восток к «Амуру». Тройку же замкнул уфимский «Салават Юлаев» (90).

Завершили свой сезон «Куньлунь Ред Стар» (56), «Сочи» (53), «Витязь» (48), «Нефтехимик» (69), «Сибирь» (67), «Адмирал» (54) и «Барыс» (50).