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«Ак Барс» обыграл «Адмирал» в заключительной домашней игре перед стартом Кубка Гагарина

«Ак Барс» обыграл «Адмирал» в заключительной домашней игре перед стартом Кубка Гагарина
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В Казани на стадионе «Дворец спорта» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором казанский «Ак Барс» принимал владивостокский «Адмирал». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 февраля 2024, понедельник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 2
Адмирал
Владивосток
1:0 Юдин (Шипачёв, Петров) – 05:15 (5x5)     2:0 Кошелев – 06:46 (5x5)     3:0 Семёнов (Галиев) – 14:40 (5x5)     3:1 Завгородний (Петьков) – 42:21 (5x5)     3:2 Шулак (Корбит, Панкратов) – 45:17 (5x5)     4:2 Сафонов (А. Радулов) – 50:49 (5x4)    

Уже ко второй половине первого периода хозяева вели с преимуществом в три шайбы – отличились Дмитрий Юдин, Семён Кошелев и Кирилл Семёнов. Во втором периоде зрителей голов не увидели, а старт третьего остался за игроками «Адмирала», которым удалось дважды поразить ворота Тимура Билялова – по шайбе на счету Дмитрия Завгороднего и Либора Шулака. Однако затем «Ак Барс» вновь вернул комфортное преимущество в две шайбы благодаря голу Ильи Сафонова в большинстве, установив окончательный счёт в матче – 4:2.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, «Ак Барс» узнал своего соперника по первому раунду Кубка Гагарина – 2024 днём ранее. Им стал екатеринбургский «Автомобилист». Старт серии – 29 февраля в Казани.

Календарь Кубка Гагарина - 2024.
Сетка Кубка Гагарина - 2024.
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