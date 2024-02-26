«Куньлунь» победил в овертайме «Витязь» в заключительном матче регулярного сезона

В Мытищах на стадионе «Арена-Мытищи» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Куньлунь Ред Стар» принимал подмосковный «Витязь». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме – 2:1.

В основное время команды обменялись заброшенными шайбами – нападающий «Витязя» Виталий Попов открыл счёт в матче в середине второго периода, а Брэндон Ип восстановил паритет в третьем периоде. В овертайме гол Люка Локхарта принёс «Куньлуню» победу в матче.

Напомним, обе команды ранее уже потеряли математические шансы на попадание в плей-офф КХЛ – 2024. «Куньлунь», набрав 56 очков в 68 матчах, занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции по итогам регулярного сезона. «Витязь» (48) – на последней, 11-й строчке Запада.