«Куньлунь» победил в овертайме «Витязь» в заключительном матче регулярного сезона
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В Мытищах на стадионе «Арена-Мытищи» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Куньлунь Ред Стар» принимал подмосковный «Витязь». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме – 2:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
26 февраля 2024, понедельник. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
2 : 1
ОТ
Витязь
Московская область
0:1 Попов (Кара, Воронков) – 36:55 (5x5) 1:1 Ип (Меркли, Граовац) – 48:54 (5x5) 2:1 Локхарт (Фу, Сомерби) – 62:03 (3x3)
В основное время команды обменялись заброшенными шайбами – нападающий «Витязя» Виталий Попов открыл счёт в матче в середине второго периода, а Брэндон Ип восстановил паритет в третьем периоде. В овертайме гол Люка Локхарта принёс «Куньлуню» победу в матче.
Напомним, обе команды ранее уже потеряли математические шансы на попадание в плей-офф КХЛ – 2024. «Куньлунь», набрав 56 очков в 68 матчах, занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции по итогам регулярного сезона. «Витязь» (48) – на последней, 11-й строчке Запада.
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