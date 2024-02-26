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Капризов признан лучшим в НХЛ по итогам прошедшей игровой недели. Шестёркин – в топ-3

Капризов признан лучшим в НХЛ по итогам прошедшей игровой недели. Шестёркин – в топ-3
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Пресс-служба НХЛ назвала имена трёх лучших хоккеистов лиги по итогам прошедшей игровой недели – в тройку вошли сразу два российских игрока. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

Первой звездой признан 26-летний российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов, отметившийся шестью голами и шестью результативными передачами за четыре матча. В одном из самых ярких матчей игровой недели с «Ванкувер Кэнакс» (10:7) он оформил хет-трик и отдал три результативных передачи.

Второй звездой недели назван канадский форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Митчелл Марнер, забросивший одну шайбу и отдавший девять голевых передач за четыре встречи.

Замкнул тройку лучших российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин, выигравший все три матча на неделе с «синерубашечниками», пропуская в среднем одну шайбу и отражая 97,5% бросков.

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