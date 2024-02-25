Капризов в пятый раз за карьеру в НХЛ набрал очки в восьмом матче кряду

В эти минуты в Сиэтле проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сиэтл Кракен» принимает «Миннесоту Уайлд».

На данный момент идёт третий период, счёт 5:2 в пользу гостей.

Российский нападающий «дикарей» Кирилл Капризов отметился к этой минуте дублем и результативной передачей.

Таким образом, этот матч стал восьмым подряд для Капризова, в котором он не уходит со льда без набранных очков. Россиянину удалось выдать восьмиматчевую очковую серию в пятый раз за карьеру в НХЛ, что является лучшим показателем среди всех игроков «Миннесоты». На втором месте Матс Цуккарелло, который выдавал аналогичную серию трижды в карьере.

Всего в нынешнем сезоне на счету 26-летнего Капризова с учётом этого матча 63 (26+37) очка в 51 игре.