Капризов в пятый раз за карьеру в НХЛ набрал очки в восьмом матче кряду
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В эти минуты в Сиэтле проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сиэтл Кракен» принимает «Миннесоту Уайлд».
На данный момент идёт третий период, счёт 5:2 в пользу гостей.
НХЛ - регулярный чемпионат
25 февраля 2024, воскресенье. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
2 : 5
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Данн (Макканн, Бенирс) – 00:36 1:1 Юханссон (Цуккарелло, Миддлтон) – 04:59 1:2 Капризов (Цуккарелло, Хартман) – 13:32 (pp) 1:3 Болди (Капризов, Цуккарелло) – 21:09 (pp) 1:4 Капризов (Эрикссон Эк, Фэйбер) – 22:14 1:5 Мермис (Цуккарелло, Дьюар) – 26:58 2:5 Эберле (Ларссон) – 46:11
Российский нападающий «дикарей» Кирилл Капризов отметился к этой минуте дублем и результативной передачей.
Таким образом, этот матч стал восьмым подряд для Капризова, в котором он не уходит со льда без набранных очков. Россиянину удалось выдать восьмиматчевую очковую серию в пятый раз за карьеру в НХЛ, что является лучшим показателем среди всех игроков «Миннесоты». На втором месте Матс Цуккарелло, который выдавал аналогичную серию трижды в карьере.
Всего в нынешнем сезоне на счету 26-летнего Капризова с учётом этого матча 63 (26+37) очка в 51 игре.
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