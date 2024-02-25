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Капризов в пятый раз за карьеру в НХЛ набрал очки в восьмом матче кряду

Капризов в пятый раз за карьеру в НХЛ набрал очки в восьмом матче кряду
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В эти минуты в Сиэтле проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сиэтл Кракен» принимает «Миннесоту Уайлд».

Турнирная таблица НХЛ сезона-2023/2024

На данный момент идёт третий период, счёт 5:2 в пользу гостей.

НХЛ - регулярный чемпионат
25 февраля 2024, воскресенье. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
2 : 5
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Данн (Макканн, Бенирс) – 00:36     1:1 Юханссон (Цуккарелло, Миддлтон) – 04:59     1:2 Капризов (Цуккарелло, Хартман) – 13:32 (pp)     1:3 Болди (Капризов, Цуккарелло) – 21:09 (pp)     1:4 Капризов (Эрикссон Эк, Фэйбер) – 22:14     1:5 Мермис (Цуккарелло, Дьюар) – 26:58     2:5 Эберле (Ларссон) – 46:11    

Российский нападающий «дикарей» Кирилл Капризов отметился к этой минуте дублем и результативной передачей.

Таким образом, этот матч стал восьмым подряд для Капризова, в котором он не уходит со льда без набранных очков. Россиянину удалось выдать восьмиматчевую очковую серию в пятый раз за карьеру в НХЛ, что является лучшим показателем среди всех игроков «Миннесоты». На втором месте Матс Цуккарелло, который выдавал аналогичную серию трижды в карьере.

Всего в нынешнем сезоне на счету 26-летнего Капризова с учётом этого матча 63 (26+37) очка в 51 игре.

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