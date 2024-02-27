Джон Карлсон обошёл Сергея Гончара по голам за «Вашингтон»
Поделиться
В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арен» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Оттаву Сенаторз».
НХЛ - регулярный чемпионат
27 февраля 2024, вторник. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
2-й период
6 : 3
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Протас (Манта, Макмайкл) – 06:30 2:0 Карлсон (Строум) – 08:30 (pp) 2:1 Батерсон (Ткачук, Пинто) – 10:12 2:2 Пинто (Хэмоник, Ткачук) – 12:41 3:2 Пасиоретти (Сгарбосса, Макмайкл) – 18:33 (pp) 4:2 Маленстин (Протас, Обе-Кюбель) – 18:47 4:3 Ткачук (Тарасенко, Пинто) – 21:27 5:3 Лапьер (Маленстин, Бир) – 21:58 6:3 Лапьер (Манта, Протас) – 30:55
На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 2:2. Одну из шайб за столичный клуб забросил американский защитник Джон Карлсон. Для Карлсона этот гол стал 145-м за всю карьеру в НХЛ.
Таким образом, Американский хоккеист обошёл россиянина Сергея Гончара (144) по голам за «Вашингтон» и занял чистое второе место по этому показателю.
Клубный снайперский рекорд среди игроков обороны принадлежит Кевину Хэтчеру, на счету которого 149 шайб за «Кэпиталз». В топ-5 входят Майк Грин и Калле Юханссон (по 113).
Материалы по теме
Комментарии
- 27 февраля 2024
-
04:07
-
03:38
-
00:15
-
00:02
-
00:00
- 26 февраля 2024
-
23:54
-
23:44
-
23:40
-
23:36
-
23:30
-
23:23
-
23:18
-
23:12
-
23:04
-
23:02
-
22:52
-
22:46
-
22:42
-
22:33
-
22:26
-
22:23
-
22:20
-
22:17
-
22:12
-
21:58
-
21:55
-
21:52
-
21:49
-
21:25
-
21:12
-
21:04
-
21:03
-
20:58
-
20:41
-
20:34
Партнерский контент