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Джон Карлсон обошёл Сергея Гончара по голам за «Вашингтон»

Джон Карлсон обошёл Сергея Гончара по голам за «Вашингтон»
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В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арен» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Оттаву Сенаторз».

НХЛ - регулярный чемпионат
27 февраля 2024, вторник. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
2-й период
6 : 3
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Протас (Манта, Макмайкл) – 06:30     2:0 Карлсон (Строум) – 08:30 (pp)     2:1 Батерсон (Ткачук, Пинто) – 10:12     2:2 Пинто (Хэмоник, Ткачук) – 12:41     3:2 Пасиоретти (Сгарбосса, Макмайкл) – 18:33 (pp)     4:2 Маленстин (Протас, Обе-Кюбель) – 18:47     4:3 Ткачук (Тарасенко, Пинто) – 21:27     5:3 Лапьер (Маленстин, Бир) – 21:58     6:3 Лапьер (Манта, Протас) – 30:55    

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 2:2. Одну из шайб за столичный клуб забросил американский защитник Джон Карлсон. Для Карлсона этот гол стал 145-м за всю карьеру в НХЛ.

Таким образом, Американский хоккеист обошёл россиянина Сергея Гончара (144) по голам за «Вашингтон» и занял чистое второе место по этому показателю.

Клубный снайперский рекорд среди игроков обороны принадлежит Кевину Хэтчеру, на счету которого 149 шайб за «Кэпиталз». В топ-5 входят Майк Грин и Калле Юханссон (по 113).

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