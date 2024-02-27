Джон Карлсон обошёл Сергея Гончара по голам за «Вашингтон»

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арен» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Оттаву Сенаторз».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 2:2. Одну из шайб за столичный клуб забросил американский защитник Джон Карлсон. Для Карлсона этот гол стал 145-м за всю карьеру в НХЛ.

Таким образом, Американский хоккеист обошёл россиянина Сергея Гончара (144) по голам за «Вашингтон» и занял чистое второе место по этому показателю.

Клубный снайперский рекорд среди игроков обороны принадлежит Кевину Хэтчеру, на счету которого 149 шайб за «Кэпиталз». В топ-5 входят Майк Грин и Калле Юханссон (по 113).