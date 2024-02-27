Защитник «Северстали»: у Хартли было очень много деталей, сейчас в Череповце то же самое

Защитник «Северстали» Тимофей Давыдов рассказал о совместной работе с главным тренером Бобом Хартли в омском «Авангарде».

«Я рад, что поработал с ним. Он давал мне играть, ещё и в плей-офф. У Хартли было очень много деталей, для меня это было в новинку. У нас постоянно были видеособрания. Сейчас в Череповце то же самое. У нас с Хартли были индивидуальные беседы, он показывал видео, высказывал свои мысли, меня мог спросить. Было интересно», — сказал Давыдов в интервью Sport24.

В нынешнем сезоне Тимофей Давыдов сыграл 58 матчей, в которых забросил две шайбы и отдал 19 результативных передач, набрал в общей сложности 21 очко с показателем полезности «+10». В плей-офф КХЛ «Северсталь» встретится со «Спартаком».