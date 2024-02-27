Сетка перекрёстного плей-офф КХЛ. Кто на кого выходит во втором раунде и дальше?

Регулярный чемпионат КХЛ завершён, впереди нас ждёт плей-офф, который в нынешнем сезоне пройдёт в новом формате. При этом первый раунд пройдёт, как и раньше, в рамках конференций Запада и Востока: первый посев сыграет с восьмым, второй – с седьмым, и так далее.

А вот со второго раунда начинается перекрёст. Команда с Востока, имеющая высший посев (по итогам регулярки) из числа тех, кто прошёл во второй раунд из конференции, встречается с соперником Запада, имеющим низший посев. Второй посев Востока играет с третьим посевом Запада, и так далее. Для наглядности предположим, как будут выглядеть пары второго раунда, если туда выйдут команды с первыми четырьмя посевами из каждой конференции.

«Динамо» М (первый посев Запада) – «Ак Барс» (четвёртый посев Востока)

СКА (2, Запад)– «Салават Юлаев» (3, Восток)

«Авангард» (2, Восток) — «Локомотив» (3, Запад)

«Металлург» (1, Восток) — «Спартак» (4, Запад)

А если, к примеру, во второй раунд выйдет ЦСКА, имеющий шестой посев на Западе, и при этом все остальные фавориты выиграют свои серии, то пары будут выглядеть так:

«Динамо» (1, Запад) — «Ак Барс» (4, Восток)

СКА (2, Запад) – «Салават Юлаев» (3, Восток)

«Авангард» (2, Восток) — «Спартак» (4, Запад)

«Металлург» (1, Восток) – ЦСКА (6, Запад)

Разумеется, вариантов много, но правило всегда одно: наиболее высокий посев одной конференции из числа прошедших первый раунд играет с наименьшим номером посева другой конференции, а второй наиболее высокий посев – с предпоследним из другой конференции.

На этапе второго раунда также формируется сетка плей-офф для последующего определения полуфинальных пар. Для этого создаются две группы, и полуфиналы Кубка Гагарина затем играются внутри этих групп.

Группа А

Пара А1: лучший посев Запада против худшего посева Востока.

Пара А2: второй посев Востока против предпоследнего посева Запада.

Группа Б

Пара Б1: лучший посев Востока против худшего посева Запада.

Пара Б2: второй посев Запада против предпоследнего посева Востока.

Для наглядности вновь предположим, что во второй раунд прошли команды с первыми четырьмя посевами от Востока и Запада.

Тогда ниже мы видим как будет выглядеть группа А.

Пара А1: «Динамо» М – «Ак Барс».

Пара А2: «Авангард» — «Локомотив».

И группа Б.

Пара Б1: «Металлург» — «Спартак».

Пара Б2: СКА – «Салават Юлаев».

Соответственно, полуфиналы будут выглядеть так:

«Динамо» М/ «Ак Барс» — «Авангард»/ «Локомотив»

«Металлург»/ «Спартак» — СКА/ «Салават Юлаев».

Ну а если подставить в наш пример ЦСКА вместо «Локомотива» (чтобы показать, как всё будет выглядеть в случае прохода команды с низким посевом), то получим новые расклады.

Группа А

Пара А1: «Динамо» М – «Ак Барс».

Пара А2: «Авангард» — «Спартак».

Группа Б

Пара Б1: «Металлург» — ЦСКА.

Пара Б2: СКА – «Салават Юлаев».

И полуфиналы в таком случае:

«Динамо» М/ «Ак Барс» — «Авангард»/«Спартак»

«Металлург»/ЦСКА – СКА/ «Салават Юлаев».

Такая сетка предполагает много вариантов полуфинальных пар, мы предложили для наглядности только наиболее реальные. Надеемся, что этот плей-офф станет интересным, подарит нам много эмоций и никто не запутается в раскладах.