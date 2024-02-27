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В концовке матча плей-офф ВХЛ состоялись две массовые драки хоккеистов на льду

В концовке матча плей-офф ВХЛ состоялись две массовые драки хоккеистов на льду
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В Орске на стадионе «Юбилейный» прошёл четвёртый матч серии плей-офф первого раунда ВХЛ между «Южным Уралом» и «СКА-Нева». Победу в матче одержали гости со счётом 4:1 и сравняли счёт в серии.

В концовке матча на последней минуте состоялись сразу две массовые драки хоккеистов. После гола в пустые ворота игроки обеих команд долго общались между собой на повышенных тонах перед вбрасыванием в центральном круге. Спустя несколько секунд состоялась массовая драка, в которой участвовали восемь хоккеистов на льду.

После следующего вбрасывания состоялась ещё одна массовая драка, в которой хоккеисты дрались «3 на 3». Итого за последние 30 секунд матча хоккеисты на двоих заработали 96 штрафных минут.

Права на видео принадлежат «ВХЛ».

Пятый матч серии состоится 1 марта в Санкт-Петербурге.

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