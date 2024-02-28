«Другого выбора нет». Баттон — о том, кто должен стать капитаном сборной Канады на ОИ-2026

Аналитик TSN Крэйг Баттон считает звёздного нападающего «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби единственным кандидатом на то, чтобы стать капитаном сборной Канады на Олимпийских играх-2026, которые пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо.
«Нет никого больше, кто мог бы стать капитаном этой команды, им вне всяких сомнений станет Сид. Другого выбора нет», — сказал Баттон в эфире TSN.
Отметим, что Кросби уже дважды выигрывал золото Олимпиады в составе «кленовых листьев» в 2010 и 2014 году. Также канадец является чемпионом мира (2015) и трёхкратным обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017).
В нынешнем сезоне на счету 36-летнего нападающего 55 матчей за «Питтсбург», в которых он набрал 60 (32+28) очков.