«Колорадо» уверенно обыграл «Даллас» благодаря 33 сейвам Георгиева. У Маккиннона гол+пас
Поделиться
В Денвере (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» нанёс поражение «Даллас Старз» (5:1).
Шайбами в составе победителей отметились Йоэль Кивиранта, Микко Рантанен, Эндрю Кольяно, Натан Маккиннон и Арттури Лехконен.
У «Далласа» единственный гол на счету Логана Стэнковена.
Российский голкипер «лавин» Александр Георгиев отметился в этом матче 33 сейвами.
«Эвеланш» набрали 77 очков и занимают четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче «Колорадо» 1 марта сыграет в гостях с «Чикаго Блэкхоукс».
«Даллас» остался с 79 очками и делит с «Виннипег Джетс» второе место на Западе. Эти команды встретятся между собой 1 марта в Далласе.
НХЛ - регулярный чемпионат
28 февраля 2024, среда. 05:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
5 : 1
Даллас Старз
Даллас
0:1 Стэнковен (Джонстон, Робертсон) – 01:00 1:1 Кивиранта (Кольяно, Тэйвз) – 02:08 2:1 Рантанен (Маккиннон) – 05:58 3:1 Кольяно (Вагнер) – 27:09 4:1 Маккиннон (Лехконен, Макар) – 27:57 5:1 Лехконен (Друен, Рантанен) – 34:15 (pp)
Комментарии
- 28 февраля 2024
-
08:11
-
08:05
-
08:03
-
07:48
-
07:31
-
07:09
-
06:40
-
06:36
-
06:30
-
06:09
-
05:54
-
05:46
-
05:38
-
05:33
-
05:15
- 27 февраля 2024
-
23:55
-
23:40
-
23:25
-
23:05
-
22:50
-
22:35
-
22:15
-
21:55
-
21:35
-
21:20
-
21:00
-
21:00
-
20:45
-
20:30
-
20:15
-
20:00
-
19:45
-
19:26
-
19:00
-
18:30
Партнерский контент