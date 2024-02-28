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«Колорадо» уверенно обыграл «Даллас» благодаря 33 сейвам Георгиева. У Маккиннона гол+пас

«Колорадо» уверенно обыграл «Даллас» благодаря 33 сейвам Георгиева. У Маккиннона гол+пас
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В Денвере (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» нанёс поражение «Даллас Старз» (5:1).

Турнирная таблица НХЛ сезона-2023/2024

Шайбами в составе победителей отметились Йоэль Кивиранта, Микко Рантанен, Эндрю Кольяно, Натан Маккиннон и Арттури Лехконен.

У «Далласа» единственный гол на счету Логана Стэнковена.

Российский голкипер «лавин» Александр Георгиев отметился в этом матче 33 сейвами.

«Эвеланш» набрали 77 очков и занимают четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче «Колорадо» 1 марта сыграет в гостях с «Чикаго Блэкхоукс».

«Даллас» остался с 79 очками и делит с «Виннипег Джетс» второе место на Западе. Эти команды встретятся между собой 1 марта в Далласе.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 февраля 2024, среда. 05:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
5 : 1
Даллас Старз
Даллас
0:1 Стэнковен (Джонстон, Робертсон) – 01:00     1:1 Кивиранта (Кольяно, Тэйвз) – 02:08     2:1 Рантанен (Маккиннон) – 05:58     3:1 Кольяно (Вагнер) – 27:09     4:1 Маккиннон (Лехконен, Макар) – 27:57     5:1 Лехконен (Друен, Рантанен) – 34:15 (pp)    
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