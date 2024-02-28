«Колорадо» уверенно обыграл «Даллас» благодаря 33 сейвам Георгиева. У Маккиннона гол+пас

В Денвере (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» нанёс поражение «Даллас Старз» (5:1).

Шайбами в составе победителей отметились Йоэль Кивиранта, Микко Рантанен, Эндрю Кольяно, Натан Маккиннон и Арттури Лехконен.

У «Далласа» единственный гол на счету Логана Стэнковена.

Российский голкипер «лавин» Александр Георгиев отметился в этом матче 33 сейвами.

«Эвеланш» набрали 77 очков и занимают четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче «Колорадо» 1 марта сыграет в гостях с «Чикаго Блэкхоукс».

«Даллас» остался с 79 очками и делит с «Виннипег Джетс» второе место на Западе. Эти команды встретятся между собой 1 марта в Далласе.