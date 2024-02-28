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«Это единичный случай». Тренер «Вашингтона» Карбери — о 3:8 от «Детройта»

«Это единичный случай». Тренер «Вашингтона» Карбери — о 3:8 от «Детройта»
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал поражение своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ от «Детройт Ред Уингз».

«Мы не собираемся сбрасывать со счетов этот матч. Есть много структурных моментов, которые нам нужно исправить, но мы сыграли хорошо. Мы перевернём страницу, это был лишь единичный случай для нас», — приводит слова Карбери официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Напомним, в Детройте (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Детройт Ред Уингз» одержал крупную победу над «Вашингтон Кэпиталз» (8:3). «Детройт» одержал шестую победу подряд, набрал 72 очка и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Вашингтон» остался с 63 очками и идёт девятым на Востоке.

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